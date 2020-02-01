Kar yağışı ve tipi yolları kapattı - Son Dakika
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Kar yağışı ve tipi yolları kapattı

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden yağan yoğun kar yağışı yerini gece saatlerinde tipiye bıraktı, tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden yağan yoğun kar yağışı yerini gece saatlerinde tipiye bıraktı, tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar yağışından dolayı Özel idare Ekiplerin ulaşıma açtıkları yollar tipi nedeniyle tekrar kapandı.

Gece saatlerinde başlayan tipi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Özel İdare Ekipleri kapanan yolları tekrar açmak için çalışma başlatırken, köy yollarında önceliği acil durumu olan ve diyaliz hastalarına vereceğini bildirdi. Öte yanda ulaşıma kapanan Bingöl - Erzurum yolu sabah saatlerine doğru ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi yolları kapattı

Karlıova, Bingöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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