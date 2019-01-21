Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

30 dakika önce

- Ekiplerin karlı yolları açma çalışması Köy muhtarının konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt İlçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 74 köy yolları İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açıldı.

- Ekiplerin karlı yolları açma çalışması
Köy muhtarının konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt İlçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 74 köy yolları İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Güncel
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