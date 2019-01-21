Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiledi
30 dakika önce
- Ekiplerin karlı yolları açma çalışması Köy muhtarının konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt İlçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 74 köy yolları İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açıldı.
- Ekiplerin karlı yolları açma çalışması
Köy muhtarının konuşması MUŞ - Muş
'un Malazgirt
İlçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 74 köy yolları İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:31 Kaynak: AA
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