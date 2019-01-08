Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
- Kar altında seyir halindeki araçlardan detaylar Kent merkezinden görüntüler Ömer Laçin'in konuşması Vatandaşın sokakta yürüme görüntüsü Araç temizleme görüntüsü Yusuf Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Şırnak'ta kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.
- Kar
altında seyir halindeki araçlardan detaylar
Kent merkezinden görüntüler
Ömer Laçin
'in konuşması
Vatandaşın sokakta yürüme görüntüsü Araç
temizleme görüntüsü Yusuf Erdoğan
'ın konuşması
ŞIRNAK - Şırnak
'ta kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA
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