Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

- Kar altında seyir halindeki araçlardan detaylar Kent merkezinden görüntüler Ömer Laçin'in konuşması Vatandaşın sokakta yürüme görüntüsü Araç temizleme görüntüsü Yusuf Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Şırnak'ta kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

- Kar altında seyir halindeki araçlardan detaylar
Kent merkezinden görüntüler
Ömer Laçin'in konuşması
Vatandaşın sokakta yürüme görüntüsü
Araç temizleme görüntüsü
Yusuf Erdoğan'ın konuşması
ŞIRNAK - Şırnak'ta kar ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA

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