Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
23 dakika önce
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 465 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:01 Kaynak: AA
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 465 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari
Hakkari kent merkezi ve Yüksekova Çukurca, Şemdinli ile Derecik ilçelerine bağlı 259 yerleşim birimine kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari- Şırnak kara yolu da yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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