Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı
1 saat önce
Hakkari'de etkili olan kar yağışı yerini sisli ve yağmurlu havaya bıraktı.
Hakkari
'de etkili olan kar yağışı yerini sisli ve yağmurlu havaya bıraktı.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah erken saatlerde yerini yağmur yağışına bıraktı. Sabah
saatlerinde işe giden esnaflar, karla kaplanan araçlarının üzerine temizleme telaşı içerisine düştüler.
Yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, Hakkari ve ilçelerine son yılların en büyük yağışlarının yağdığını belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:05 Kaynak: İHA
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