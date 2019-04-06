Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı

1 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı yerini sisli ve yağmurlu havaya bıraktı.

Kar Yağışı Yerini Yağmura Bıraktı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı yerini sisli ve yağmurlu havaya bıraktı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah erken saatlerde yerini yağmur yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde işe giden esnaflar, karla kaplanan araçlarının üzerine temizleme telaşı içerisine düştüler.

Yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, Hakkari ve ilçelerine son yılların en büyük yağışlarının yağdığını belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Sabah, Hakkari, Güncel
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