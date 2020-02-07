Kar yağışı Yunusemre'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu - Son Dakika
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Kar yağışı Yunusemre'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

6 saat önce

Yoğun kar yağışı Manisa'nın yüksek bölgelerinde de etkili oldu.

Kar yağışı Yunusemre'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu, System.String[]

Yoğun kar yağışı Manisa'nın yüksek bölgelerinde de etkili oldu. Yunusemre Belediyesi, karla kaplanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaparken; meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.


Olumsuz hava koşulları Manisa'yı da etkisi altına aldı. Yunusemre'nin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Yunusemre Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için gece boyunca çalıştı. Turgutalp, Gökçeler, Ortaköy, Recepli, Kocakoru, Asmacık mahallelerinde kardan dolayı kapanan yolları kepçe ve iş makineleriyle açan belediye ekipleri, buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca etkili olan kar yağışının 2 gün daha devam etmesinin beklendiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürücüleri ve vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için teyakkuzda olduklarını aktaran Başkan Çerçi, "İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava yüksek bölgelerimizde gece itibariyle kara dönüştü. Ekiplerimizi kapanan yollarda yol açma çalışması yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Sürücülerimizden gerekli önlemleri almadan yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Kar dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayarak bizlere ulaşabilir." dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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