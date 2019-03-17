Kar Yağışına Dayanamayan Toprak Ev Çöktü
1 saat önce
Hakkari'de kar yağışına daha fazla dayanamayan toprak ev çöktü.
Hakkari
'de kar yağışına daha fazla dayanamayan toprak ev çöktü.
Pehlivan Mahallesi İtfaiye
Caddesi'nde bulunan Selahattin Gür
isimli vatandaşa ait ve boş olduğu öğrenilen toprak ev, yoğun kar yağışına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, yola saçılan molozlar ise ev sahibi tarafından yoldan temizlendi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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