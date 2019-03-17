Son Dakika Haberleri: Kar Yağışına Dayanamayan Toprak Ev Çöktü

Kar Yağışına Dayanamayan Toprak Ev Çöktü

1 saat önce

Hakkari'de kar yağışına daha fazla dayanamayan toprak ev çöktü.

Kar Yağışına Dayanamayan Toprak Ev Çöktü, System.String[]
Hakkari'de kar yağışına daha fazla dayanamayan toprak ev çöktü.

Pehlivan Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde bulunan Selahattin Gür isimli vatandaşa ait ve boş olduğu öğrenilen toprak ev, yoğun kar yağışına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, yola saçılan molozlar ise ev sahibi tarafından yoldan temizlendi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Gür, İtfaiye, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 10:35:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışına Dayanamayan Toprak Ev Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]