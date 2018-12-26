Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi
52 dakika önce
İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı.
İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Özellikle Avrupa Yakası
'nda etkisini gösteren kar yağışına en çok çocuklar sevindi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kar
yağışı Avrupa Yakası'nın yanı sıra Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Gaziosmanpaşa
da beyaza büründü.
Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda çocuklar tenefüste karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların kar sevinci kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:48 Kaynak: İHA
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