Son Dakika Haberleri: Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

1 saat önce

İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı.

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İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Avrupa Yakası'nın yanı sıra Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Gaziosmanpaşa da beyaza büründü. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda çocuklar tenefüste karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların kar sevinci kameralara yansıdı.

(Volkan Kayalar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Avrupa Yakası, Kar, Güncel
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