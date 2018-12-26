Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

Kar yağışına en çok çocuklar sevindiİSTANBUL - İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı.

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi



İSTANBUL - İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Özellikle Avrupa Yakasında etkisini gösteren kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Avrupa yakasının yanı sıra Anadolu yakasının bazı ilçelerinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Gaziosmanpaşa da beyaza büründü.

Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda çocuklar tenefüste karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların kar sevinci kameralara yansıdı.

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