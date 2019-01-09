Son Dakika Haberleri: Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Öğrenciler, sınıfa girmeden önce bahçede müdürleri ile kartopu oynamanın keyfini sürdü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, yağan karın keyfini çıkardı. Ders zili çalmadan önce okul müdürleri ile birlikte bahçede toplanan öğrenciler, burada kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen de, öğrencilerin kartopu oynadığını görmesinin ardından kendini bahçeye attı. Ekmen'in kendileri ile birlikte oyun oynadığını gören öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler, bahçeye gelen müdürleri Ekmen'e kartopu atarak oyun oynadı.

Ekmen, sabah saatlerinde okula gelirken öğrencilerin kartopu oynadığını görünce öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak için onların arasına girdiğini söyledi. Öğrenciler de müdürlerinin kendileri ile kartopu oynamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Gercüş, Batman, Güncel
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