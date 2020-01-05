Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.


Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini daha da artırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, güney kesimindeki köyler dün gece yağan karla beyaza büründü.


İlçede güzel görüntüler oluşturan kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santime kadar çıktı. Çocuklar ise, hafta sonu tatilini fırsat bilip bol bol kartopu oynadı. Karda koşup oynayan çocukların neşesi yüzlerine yansıdı. İlçede 2 yıldır etkili olmayan kar yağışının bu yıl etkili olması vatandaşları da sevindirdi. Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının geç başladığını ancak son bir haftadır iyi yağdığını belirterek, karın hem ilçeleri için hem de çiftçiler için faydalı olacağını söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
20:04 Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]