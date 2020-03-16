Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu - Son Dakika

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu

7 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası bir çok mahalle beyaza bürünürken, yağışa en çok sevinenler ise okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar oldu.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası bir çok mahalle beyaza bürünürken, yağışa en çok sevinenler ise okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar oldu.


Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü Denizli'nin yüksek rakımlı ilçeleri ve bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıkların düşmesi ile başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, bu bölgelerden birisi de Tavas ilçesi oldu. İlçenin Sarıabat Mahallesi başta olmak üzere yüksek rakımlı mahalleri yağan kar sonrası beyaza büründü. Mahallerde kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar soluğu kar topu oynamak için sokak ve parklarda aldı. Çocukların kar topu oynarken sevinçleri ise görülmeye değerdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bölgelerde bazı sürücüler ise trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı         
10:38
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:46:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]