Sivas Belediyesi, kentte uzun süredir kar yağmamasına dikkati çekerek, eski karlı görüntülerle "özledik" paylaşımında bulundu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne de çok yakışırdı şimdi sana beyaz gelinliğini giymek. Hiç mümkün mü karı sensiz, seni karsız düşünmek. Özledik lakin ya nasip, ya kısmet..." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, şehir merkezinin önceki yıllarda çekilen karlı görüntülerine, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu - Son Dakika