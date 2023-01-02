Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu - Son Dakika
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Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu

02.01.2023 22:56

Sivas Belediyesi, şehre uzun süredir kar yağmamasına dikkati çekerek sosyal medya hesabından Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Özledik lakin ya nasip, ya kısmet..." ifadelerine yer verildi.

Sivas Belediyesi, kentte uzun süredir kar yağmamasına dikkati çekerek, eski karlı görüntülerle "özledik" paylaşımında bulundu.

"ÖZLEDİK LAKİN YA NASİP, YA KISMET"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne de çok yakışırdı şimdi sana beyaz gelinliğini giymek. Hiç mümkün mü karı sensiz, seni karsız düşünmek. Özledik lakin ya nasip, ya kısmet..." ifadeleri kullanıldı.

NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE PAYLAŞIM

Paylaşımda, şehir merkezinin önceki yıllarda çekilen karlı görüntülerine, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde yer verildi.

Kaynak: AA
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Kar yağışına hasret kalan Sivas'ta belediyeden 'özledik' paylaşımı Kar yağışına hasret kalan Sivas'ta belediyeden 'özledik' paylaşımı

Sivas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu - Son Dakika

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