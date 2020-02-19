Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı

6 saat önce

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yeniden etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı, System.String[]

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yeniden etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.


Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizin yarın (20.02.2020) sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar (23.02.2020) günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.


Ayrıca açıklamada yarın (Perşembe) öğle saatleri itibariyle hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma karla karışık yağmur, Cumartesi günü kar yağışı şeklinde olması beklendiği belirtilerek, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Akdeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]