Kar yağışına sevinen Ağrılı kardeşler, 5 metrelik "kardan gelin ve damat" yaptı - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar yağışına sevinen 3 kardeş, 5 metre uzunluğunda "kardan gelin ve damat" yaptı.

Doğansu Köyü'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü evde geçiren İmamoğlu kardeşler, bölgede etkili olan yoğun kar yağışını sevinçle karşıladı.

İmamoğlu kardeşler, kürek ve kova kullanarak 3 günde 5 metre uzunluğunda kardan gelin ve damat yaptı.

Kardeşlerden 21 yaşındaki Davut İmamoğlu, AA muhabirine, geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını ve bu yıl geçen seneye göre daha fazla kar yağdığını söyledi.

İmamoğlu, karın tadını çıkarmak için büyük bir kardan adam yapmayı kararlaştırdıklarını, 3 günlük çabayla amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

Köylülerin, yaptıkları kardan gelin ve damatla fotoğraf çektiklerini anlatan İmamoğlu, kardan traktör de yapmayı hedeflediğini kaydetti.