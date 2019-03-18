Son Dakika Haberleri: Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Tebessüm Ettirdi

Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Tebessüm Ettirdi

1 saat önce

Hatay'da, kar yağışına sevinen teyzeler görenleri güldürdü.

Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Tebessüm Ettirdi, System.String[]
Hatay'da, kar yağışına sevinen teyzeler görenleri güldürdü.

İskenderun ilçesine bağlı Kaledibi Yaylası'nda yaşayan Hatice Sezik ve Güllü Demirci, mahalleye yağan karın ardından soluğu sokakta aldı. Heyecanlarını sosyal medyada paylaşan teyzelerin yaşadıkları sevinç, görenleri güldürdü.

İskenderunlu teyzelerin paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

Yaşam
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