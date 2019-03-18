Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Tebessüm Ettirdi
2 saat önce
Kar yağışına sevinen teyzeler tebessüm ettirdiHATAY - Hatay'da, kar yağışına sevinen teyzeler görenleri güldürdü.
Kar
yağışına sevinen teyzeler tebessüm ettirdi
HATAY - Hatay
'da, kar yağışına sevinen teyzeler görenleri güldürdü. İskenderun
ilçesine bağlı Kaledibi Yaylası'nda yaşayan Hatice
Sezik ve Güllü
Demirci, mahalleye yağan karın ardından soluğu sokakta aldı. Heyecanlarını sosyal medyada paylaşan teyzelerin yaşadıkları sevinç, görenleri güldürdü.
İskenderunlu teyzelerin paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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