KAR YAĞIŞINDA CAN DOSTLAR UNUTULMADI - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kar yağışı sonrası sokak hayvanları ve göldeki kuşların besin sıkıntısı yaşamaması için mama bırakıldı.
Eğirdir'de kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Eğirdir Gölü'nde yaşayan kuşlar ve besin bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sokaklara mama bıraktı. Kentte cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kaynak: DHA
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