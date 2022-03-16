Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu - Son Dakika
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Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

16.03.2022 09:42
Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliğine sığınan köpeğe polisler sahip çıktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliğine sığınan köpeğe polisler sahip çıktı.

Kentte 10 Mart'ta başlayan kar yağışı sırasında sokakta kalan bir köpek, Sadabat Polis Merkezi Amirliğine sığındı.

Köpeğin bahçe kapısından girdiğini gören polis memurları, amirlik binasına aldıkları golden retriever cinsi köpeğe yiyecek verip ısınmasını sağladı.

Polis memurları "Tarçın" adını verdikleri köpeğin ayağında kesik olduğunu fark edince, onu veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Amirliğin tüm personelinin yakından ilgilendiği Tarçın, benimsediği karakolun koridorlarında gönlünce gezip dolaşıyor. Tarçın, amirliğe gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bahçede Tarçın için kulübe yaptıran ve bakımlarını aksatmayan polis memurları, sevimli misafirlerini elleriyle besliyor.

Tarçın'ın sahipli olduğu ve oynarken kaybolduğu düşünülüyor.

Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu
Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu
Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu
Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

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Polis Merkezi, İstanbul, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu - Son Dakika


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