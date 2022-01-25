Kar yağışından ahır çöktü, vatandaşlar yardıma koştu - Son Dakika

Arnavutköy'de kar yağışından dolayı ahır çöktü. Vatandaşlar hayvanların telef olmaması için seferber olurken, çöken ahırdan bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yoğun kar yağışından dolayı ahırda çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise hayvanların telef olmaması yardıma koştu. Çöken ahırdan birçok hayvan kurtarılırken, bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)