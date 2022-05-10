Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı - Son Dakika
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Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı

10.05.2022 21:34

Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldıVAN Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar 500 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı.

Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar 500 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı.

Geçtiğimiz haftadan buyana belli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaşırken, mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çobanlar 500 küçükbaşıyla mahsur kaldı. Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla ağıla götürüldü.

Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı
Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı
Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı
Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı

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Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı - Son Dakika


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