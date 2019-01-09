Son Dakika Haberleri: Kar Yağışını Eğlenceye Dönüştürdüler

Kar Yağışını Eğlenceye Dönüştürdüler

1 saat önce

TOKAT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar Yağışını Eğlenceye Dönüştürdüler, System.String[]
TOKAT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kar yağışını eglenceye çeviren 2 arkadaş, soyunup kar üzerinde şınav çekti, ardından da havuza atladı.

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kent merkezinde bir otelin bahçesinde bulunan havuza 2 arkadaş kar yağışı altında girdi. Havuz başında önce şınav çeken 2 kişi sonrasında soğuk suya atladı. Bir arkadaşları ise bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Fotoğraf tutkunu 3 arkadaş ise kent merkezinde bulunan Yeşilırmak kenarına gitti. Fotoğraf çekimi sonrası caddede yürüyen 3 arkadaş, çalan müzik eşliğinde oynadı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

469 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ise olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Tokat, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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