Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu - Son Dakika

Kar yağışını gören 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu

Kar yağışını duyan vatandaşlar çocukları ile birlikte kayak merkezinde kar keyfini yaşadı

KARABÜK - Karabük'te iki gündür etkili olan ve kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye'nin 53 Kayak merkezlerinden biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi sezona hazırlanırken, 2 gündür etkili olan yağışlarla birlikte pistler de kar tutmaya başladı. Yer yer kar yüksekliğinin 50 santimetreyi geçtiği kayak merkezinde etkili olan sise rağmen vatandaşlar ve çocuklar kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarttı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar tutmaya başlarken, yağışı duyan bazı vatandaşlar çocukları ile soluğu kayak merkezinde aldı. Yol güzergahında bazı araçlar kayak merkezine çıkmakta zorlandı. Hafta sonu nedeniyle vatandaşlar hem karın tadını yaşarken, hem de karla kaplı doğa karşısında piknik yaptı.