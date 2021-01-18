-Kar yağışını halay çekerek kutladılar - Son Dakika

-Kar yağışını halay çekerek kutladılar

SİVAS - Sivas'ın Gazibey köyünde yaşayan gençler, kar yağışını halay çekerek kutladı.

Kuraklığın etkilerini hissettirdiği ülkemizde uzun bir aradan sonra yağan kar, kar hasreti yaşayanları mutlu etti. Sivas'ın Gazibey köyünde yaşayan gençler, hasretle bekledikleri karın yağışını halay çekerek kutladı. Yağan karın altında halay çekip türküler söyleyerek eğlendiler. Gençlerin bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.