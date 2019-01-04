Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Karşıladılar
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler kar yağışını oynayarak kutladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler kar yağışını oynayarak kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Bu görüntüler İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde çekildi. Kar yağdığını gören bir grup genç Kafkas oyunu oynayarak kar yağmasını kutladı. O anları cep telefonuyla çeken gençler, bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntülür büyük ilgi gördü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
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