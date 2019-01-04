Son Dakika Haberleri: Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Karşıladılar

Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Karşıladılar

2 saat önce

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılarBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler kar yağışını oynayarak kutladı.

Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler kar yağışını oynayarak kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Bu görüntüler İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde çekildi. Kar yağdığını gören bir grup genç Kafkas oyunu oynayarak kar yağmasını kutladı. O anları cep telefonuyla çeken gençler, bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntülür büyük ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Kar, Genel
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