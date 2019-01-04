Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Kutladılar
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir grup genç, kar yağışını Kafkas dansıyla kutladı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde bir grup genç, kar yağışını Kafkas dansıyla kutladı.
İnegöl ilçesinin kırsal Bahçekaya Mahallesi'nde Kafkasya
'dan göç eden Gürcü gençler, kar yağışını Kafkas oyunu oynayarak kutladı. O anları cep telefonuyla kaydeden gençler, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: DHA
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