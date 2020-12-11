Kar yağışını, Kafkas oyunuyla karşıladılar - Son Dakika

KARS'ta, kar yağışı etkili olurken, Kafkas Üniversitesi önünde Kafkas oyunu oynayan gençler, sevindiklerini ve karın bereket anlamına geldiğini söyledi.

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı kentte yaşayanlar, büyük sevinç yaşadı. Karın bölge için bereket anlamına geldiğini belirten Turhan Akıncı, Uğurcan Akıl ve Muhammet Oktay Güney ise Kafkas Üniversitesi önünde Kafkas oyunu oynadı. Turhan Akıncı, 12 yaşından beri Kafkas halk oyunları oynağını belirterek, her yıl Kars'ın beyaza büründüğü dönemde, dedelerinden kalan oyunları oynayıp, kar yağışını kutladıklarını belirtti.