Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar - Son Dakika

Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar
18.01.2021 09:55
Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı.
Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar
TOKAT - Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı.
Tokat'ta kurak giden havaların ardından hasretle beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak mahalle aralarında oyun havaları eşliğinde eğlendi. Çarşı merkezinde ise kar yağışını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları oyun havalarının ritmine kendini kaptırdı. Boş olan caddelerde kar özlemini gideren vatandaşların o anları sosyal medyada beğeni topladı.
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