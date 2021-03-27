KARS Kar yağışını türküyle karşıladı - Son Dakika

Kar yağışını türküyle karşıladı

KARS'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışı türkülere de konu oldu.

Susuz ilçesinin Yaylacık köyünde de etkili olan kar yağışı türkülere de konu oldu. 74 yaşındaki Yusuf Macak dede, 'Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde kar yağışını karşıladı. Baharın gelmesine 4 gün kaldığını belirten Yusuf dede 1 Nisan'dan itibaren havaların ısınmasını beklediklerini söyledi.