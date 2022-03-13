Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu

13.03.2022 13:53

Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından açan güneş Zonguldak-Ankara karayolunda adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından açan güneş Zonguldak- Ankara karayolunda adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz Cuma gecesi yoğun şekilde yağan kar; yerini güneşli havaya bıraktı. Sıfır derecede seyreden hava sıcaklığı ise hafta sonu 3 dereceye kadar yükseldi. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar kent merkezinde de yer yer 10 santimetreyi buldu. Devrek ilçesine bağlı Eğerci beldesi ise -10 santigrat derece ile en soğuk geceyi yaşadı. Hafta sonu Zonguldak-Ankara karayolunda seyreden sürücüler ise güneşle birlikte adeta kartpostallık manzaralar izledi.

Beyaz gelinliğini giyen Zonguldak ormanları, güneşin de açmasıyla birlikte izleyenleri etkiledi. Dron ile havadan da görüntülenen karlar, güneşle birlikte eşsiz manzralar oluşturdu. Öte yandan kar yağışının önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca -6 derece ile 0 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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