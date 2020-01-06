Kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

6 saat önce

Çatılarda ve ağaçlarda oluşan buz sarkıtlardan görüntü MUŞ - Muş'ta etkili kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Çatılarda ve ağaçlarda oluşan buz sarkıtlardan görüntü MUŞ - Muş'ta etkili kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının ardından binalarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:15 Kaynak: AA
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