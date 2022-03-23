Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı - Son Dakika

Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı

ARDAHAN Ardahan'da yaklaşın bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken sokaklar bomboş kaldı. Kentte etkili olan kar yağışı dün akşam etkisini kaybederek, yerini soğuk havaya bıraktı. Mart ayının sonlarında etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen, Doğan Karaçam, "Ardahan'da soğukla mücadelemiz devam ediyor. Benzinli araç dahi çalışmıyor. İzmir'de de aynı vergi alınıyor, Ardahan'da ada aynı. Bütün zulüm bizim başımıza. Memleketi terekedeyiz Ruslara kalsın" diye konuştu.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Göle'de 22, Hanak'ta 17, Çıldır'da 18, Posof'ta 10,9 ve Damal'da 16,8 derece olarak kaydedildi.