Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor - Son Dakika

Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor

22.02.2021 10:51
Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor, System.String[]

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi kar yağışının ardından yüzde 51,33'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi kar yağışının ardından yüzde 51,33'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 32,17 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 5 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51,33 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,83, Terkos'ta yüzde 48,14, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 57,41, Büyükçekmece'de yüzde 54,63, Ömerli'de yüzde 58,59, Darlık'ta yüzde 56,53, Elmalı'da yüzde 57,71, Kazandere'de yüzde 59,49 ve Pabuçdere'de yüzde 35,30 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 445 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 943 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,90, 2007'de yüzde 55,64, 2008'de yüzde 31,43, 2009'da yüzde 72,42, 2010'da yüzde 97,21, 2011'de yüzde 90,54, 2012'de yüzde 85,07, 2013'te yüzde 83,07, 2014'te yüzde 39,99, 2015'te yüzde 95,12, 2016'da yüzde 86,68, 2017'de yüzde 87,04, 2018'de yüzde 79,88, 2019'da yüzde 91,37, 2020'de yüzde 62,04, 2021'de ise yüzde 51,33 olarak gerçekleşti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor - Son Dakika


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