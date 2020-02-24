Kar yağışının ardından karayolunda çökme meydana geldi - Son Dakika
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Kar yağışının ardından karayolunda çökme meydana geldi

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı eşsiz manzaraların ortaya çıkmasını sağlarken, karayollarının belli bir bölümünde çökme meydana geldi.

Kar yağışının ardından karayolunda çökme meydana geldi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı eşsiz manzaraların ortaya çıkmasını sağlarken, karayollarının belli bir bölümünde çökme meydana geldi.


Kent genelinde bir haftadır yağışlar belli aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Safranbolu- Bartın Karayolu'ndaki kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkartırken, Soğuksu mevkiinde, yağışların ardından karayolunda çökme meydana geldi. Yaklaşık 10 metre uzunluktaki çökmenin ardından olay yerine Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolda yapılan incelemenin ardından trafik işaretleri ile levhalar konularak önlemler alındı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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