Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı - Son Dakika

Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı
20.01.2021 09:24
Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı.
Kar yağışının ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı.
Kastamonu'da üç gündür devam eden kar yağışı kentte sevince yol açtı. Kar yağışının hemen ardından Çatalzeytin ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Çatalzeytin ilçe merkezine Ocak ayında yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bırakırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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