Kar yağışının başlamasıyla fotoğrafçılar Budaklı kaplıcasına akın etti - Son Dakika

Hayvanların kaplıcadaki görüntüleri

Fotoğrafçıların çekim yaparken görüntüleri

Fotoğrafçı ile röportaj Kar yağışının başlamasıyla fotoğrafçılar Budaklı kaplıcasına akın etti

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcada, kışın ahırda kirlenen ve sütlerinin artması için sıcak suda yıkayan köylüler, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Bölgede mandaların en çok yetiştirildiği yer olarak bilinen Budaklı köyü, ahırda kirlenen hayvanlarını yıkamak ve sütlerinin artması için kışın dondurucu soğuklarında belli aralıklarla kaplıca suyuyla yıkıyorlar.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ve ilçeye 7 kilometre mesafedeki köyde yaşayanlar, soğuk kış günlerinde 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atların temizlenmesini sağlıyor.

Fotoğraf tutkunları da hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için köye geliyor.