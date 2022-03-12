Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar - Son Dakika
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Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar

12.03.2022 16:01

Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar Bolu'da, yoğun kar yağışının etkisini yitirdiği Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar

BOLU - Bolu'da, yoğun kar yağışının etkisini yitirdiği Bolu Dağı'nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Bolu'da, dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı geçişinde kısa sürede kar kalınlığı yeşil alanlarda yaklaşık yarım metreyi buldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ve zaman zaman ulaşıma kapatılan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.

Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu Dağı'nda kar yağışının sona ermesiyle birlikte kartpostallık manzara ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nın havadan görüntüsü mest etti.

Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar
Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar
Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar

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Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'ndan eşsiz manzaralar - Son Dakika
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