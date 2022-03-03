Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika
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Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

03.03.2022 11:54
Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda birçok zincirleme kaza meydana geldi.

Sandıklı Başağaç rampasında 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası ulaşım aksıyor.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor
Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor

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Karahisar, Antalya, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kaza nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika


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