Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kar yağışının ardından tamamen beyaz örtüyle kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü görevlilerince, kar kalınlığının 28 santimetreye ulaştığı Çıldır ilçesinde hayvanlara yem bırakmak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda temin edilen yemler, Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisindeki ormanlık alana getirildi.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve DKMP Ardahan Şube Müdürü Özgür Arslan, beraberindeki doğa koruma görevlileriyle yırtıcı ve otçul hayvanlar için farklı noktalarda doğaya yem bıraktı.

Bayram, burada yaptığı konuşmada, yağan karla Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü çevresinin tamamen beyaza büründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çıldır ilçemiz ve Çıldır Gölü'müzün beyaza bürünmesi beraberinde yaban hayatı için yiyecek sıkıntısını da getirdi. Ağır kış koşullarında yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların zorluk çekmemesi için çalışma yapmayı sürdüreceğiz. Yaban hayatı ve doğanın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaymakam Bayram, kendilerine destek olan DKMP yetkililerine teşekkür ederek, kış boyunca yaban hayatı için doğaya yem bırakılacağını sözlerine ekledi.