Kar yağışının etkili olduğu Cide ilçesinde 37 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Cide'de kapanan 79 köy yolundan 37'sinin ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Cide'de 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açabilmek için Cide Kaymakamlığını bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, köy yollarının açılması için iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, gece gündüz 24 saat esasına dayalı kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için karla mücadele ediyor. Sahil bandında bulunan tüm köy yollarını ulaşıma açtıklarını belirten Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, zorlu coğrafya şartlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar kapalı olan 37 köyümüzün yolunu açtık, halen kapalı olan 32 köyümüzün yolunu açmak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm imkanlarımızla, iş makinelerimizle, ekiplerimizle sahadayız. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde kapalı olan köy yollarında sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan şu ana kadar yağan kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinin sahil bandında kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 120 santimetreye kadar ulaştı. - KASTAMONU