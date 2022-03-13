Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı

13.03.2022 15:09
Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için yemleme yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için yemleme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 ilçede sokak hayvanlarına yönelik besleme seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını da zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 19 ilçede sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyor. Ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor."

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Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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