Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken kayak merkezinde hazırlıklar son aşamaya geldi.

Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken kayak merkezinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle önümüzdeki haftalarda tesisin açılmasının beklendiği öğrenildi.


Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Hazarbaba Kayak Merkezi, kar yağışının bu yıl geç etkili olması nedeniyle sezonu geç açıyor. Kamuya tahsis edilmesinin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla tüm ekipman ve aksesuarlar yenilenen tesiste modern telesiyej ve ek pistleriyle sezon için son hazırlıklar yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere her yıl çeşitli illerden gelen binlerce kayakseverin uğrak mekanı olan Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nin kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından açılacağı bildirildi.


Kayak merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlulardan Ümit Kayataş, "Hazababa Kayak Merkezi'nin kamuya tahsis edilmesiyle beraber Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatları ile yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni aldığımız snowboard ve kayak takımlarımızın montajını tamamladıktan sonra sezonun da açılmasıyla birlikte tüm kayakseverlerin hizmetinde olacağız" dedi.


Kayataş, bölgenin kayakseverlerin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kayak Merkezi, Hazar Gölü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Definecilere yerin 35 metre altında suçüstü
MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:57 Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı - Son Dakika
16:57 Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
16:56 Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
16:54 Gurbet özlemi kitap yazdırdı - Son Dakika
16:50 MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
14:26 İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:07:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışının geç geldiği Elazığ'da kayak merkezi sezona hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]