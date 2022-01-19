Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

İzzet Yıldızhan görmesin! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de eklendi

Gaziantep'in karla sınavı! Geceden beri sahada olan Fatma Şahin, eleştirilere yanıt verdi

54 yıl sonra bir ilk! Kar yağışının hayatı felç ettiği şehirde adeta zaman durdu

Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.

METRELERCE TIR KUYRUĞU OLUŞTU

Yolda yüzlerce araç içerisindeki vatandaşlarla beraber mahsur kalırken, metrelerce de tır kuyruğu oluştu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri, ilçe belediye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

VALİ KAPANAN OTOYOLLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep karayolundaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Otoyolda ulaşımın sağlanamadığını ancak bölgedeki 2 binden fazla kişinin kurtarıldığını ifade eden Vali Gül şunları söyledi;

"Yaklaşık 24 saat içinde 45-50 santimetre kar yağdı. Bu bizim alışkın olmadığımız yağış miktarı ayrıca da çok fazla. Antep'te büyük araç trafiği çok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu, devrilmeler oldu. Yol trafiğe kapandı. 7/24 açık olan kriz merkezimiz var.

"1900'E YAKIN ARAÇ, 2900'E YAKIN KİŞİYİ KURTARDIK"

Hastaları, çocukları, 112'ye ulaşanları AFAD, Jandarma, emniyet aracılığı ile kurtardık. Kumanya başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderdik. Bugün yağış çok azaldı. Yaklaşık 1900'e yakın araç kurtardık. 2900'e yakın da kişi kurtardık. 9 bin civarında kumanya dağıtıldı. Herkese ulaştık, tüm vatandaşlarımızdan haberdarız, hepsini takip ediyoruz.

"3-4 SAAT İÇİNDE YOL AÇILDIĞINDA ULAŞIM NORMALE DÖNECEK"

TIR'lar yan yatıp yolu kapattığı için birden, ikiden fazla iş makinesinin çalışma ihtimali yok. Biraz sabırla mücadele edilmesi gereken afetle karşı karşıyayız. 186 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettik. Sağlık tedavisine ihtiyacı olup da alamadığımız hiçbir hemşehrimiz yok. 3-4 saat içinde yol açıldığında ulaşım normale dönecek"