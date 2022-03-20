Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor

20.03.2022 15:39
Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis de etkisini arttırmaya başladı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis de etkisini arttırmaya başladı.

Kara yolunun Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar yağışının yanında sis de etkili olmaya başladı.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, buzlanma ve sise karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor

YORUMLAR
500
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement