Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı - Son Dakika
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Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı

14.03.2022 15:21

İstanbul'da kar ve yağmurla barajların dolması üzerine İSKİ'den taşkın uyarısı geldi. Uyarıda, "Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Aybar kar fırtınası sonrası taşma noktasına gelen barajlar hakkında İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi; " İstanbul'da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir" denildi.

İSKİ'den taşkın uyarısı: Dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir

KAZANDERE VE ISTRANCA BARAJI TAMAMEN DOLDU

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır.

İSKİ'den taşkın uyarısı: Dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir

İSKİ ÖNLEMLERİ ALDI SIRA VATANDAŞTA

İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir."

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Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu! İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!

İstanbul, Baraj, İSKİ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı - Son Dakika
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