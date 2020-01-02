Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos Ormanlarının yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.


İstanbul'da yeni yılın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren bazı yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Aydos Ormanlarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alan beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle ormanda renkli görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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