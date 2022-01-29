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Kar yağışıyla beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporu sevenlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika

Kar yağışıyla beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporu sevenlerin uğrak noktası oldu

29.01.2022 11:02
Kar yağışıyla beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporu sevenlerin uğrak noktası oldu

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporlarını sevenler için eğlence ve antrenman yapma imkanı sunuyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporlarını sevenler için eğlence ve antrenman yapma imkanı sunuyor.

Faaliyete geçtiği geçen yılın ekim ayından bu yana Başkentlilere çeşitli etkinlikler yapma imkanı tanıyan Başkent Millet Bahçesi, birkaç gün süren yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaz aylarında farklı alanlarda spor yapabilmeyi kolaylaştıran Başkent Millet Bahçesi, kar yağışının ardından kış sporlarını sevenler için de antrenman ve eğlence alanına dönüştü.

"Başkentliler kış sporlarına büyük ilgi gösterdi"

Kış sporları için eğitim veren milli sporcu Fatih Yüksel'in kurduğu Ankara Kayak Takımı da antrenman için Başkent Millet Bahçesi'ni tercih edenler arasında yer alıyor.

Ankara Kayak Takımı'nda antrenörlük yapan ayrıca Elmadağ Kış Sporları Kulübü adına da yarışmalara katılan milli sporcu Beyza Nur Gümüş, AA muhabirine, Başkentlilerin kış sporlarına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Gümüş, özellikle sosyal medyada kendilerini takip eden öğrenci velilerinin Ankara'da kış sporları yapılması karşısında şaşkınlık yaşadığını ve ardından kendilerini arayarak çocuklarıyla beraber eğitime katılmak istediklerini aktardı.

Kayaklı koşu, Alp disiplini, snowboard ve biatlon gibi spor dallarında eğitim verdiklerini aktaran Gümüş, bu sporların son derece tehlikeli olduğunu ve kesinlikle profesyonel bir eğitmenin rehberliğinde öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Gerekli ekipmanlar için destek veriliyor

Gümüş, kayak yapmayı öğrenmenin kolay olmadığını, disiplin ve zaman gerektirdiğini dile getirerek, "Özellikle kayaklı koşu, mukavemet arazilerde yaptığımız, inişlerden indiğimiz, düzlüklerde kaydığımız ve asıl en zoru rampaları çıktığımız bir branş." diye konuştu.

Eğitime gelenlerin işe patenle başladığını ardından tekerlekli kayak ve kış kayağına geçtiğini belirten Gümüş ayrıca kursiyerlere gereken kayak, baton gibi ekipmanlar için destek verdiklerini de kaydetti.

Gümüş, "En başta disiplin kazanıyorlar. Ardından koordinasyonları, dayanıklılıkları ve esneklikleri artıyor. Akciğerleri genişleyerek maksimum oksijen kapasitesine ulaşıyor. Vücudun her yeri çalıştığı için çok artısı var." dedi.

"Millet bahçesi yeni başlayanlar için ideal"

Millet bahçesindeki pistin yeni başlayanlar için ideal olduğunu belirten Gümüş, deneyimli sporcular için Ankara'da gereken donanıma sahip bir alanın bulunmadığını söyledi.

Sokaklarda patenle kayarak başladığı bu sporu 10 yıldır yaptığını anlatan Gümüş, kış sporlarına ilgi duyan Ankaralılar için yeterli imkan sağlanırsa yurt içi ve dışı yarışmalarda büyük başarılar getirecek milli sporcuların yetişeceğine inandığını söyledi.

Kış sezonunda yarışmalara katıldıklarını, bunun dışındaki aylarda ise antrenman yaptıklarını aktaran Gümüş, millet bahçesindeki tartan koşu parkurunu kullandıklarını, antrenman için Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı desteklerle Elmadağ Kayak Merkezine gittiklerini belirtti. Gümüş, Ankara'da tekerlekli kayak pistinin eksikliğini yaşadıklarını kaydetti.

"Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"

Eğitime katılan 15 yaşındaki Zülal Türk, paten kursundaki hocasının teşviki sonucu Alp disipliniyle kış sporlarına başladığını ve ardından kayaklı koşu dalına geçtiğini ifade etti.

Bu dalda 4 yıldır yarışmalara katıldığını aktaran Türk, ilk başladığında teknik açıdan çok zorlandığını ve antrenman yaparak kendini geliştirdikçe yarışmalarda dereceler kazanmaya başladığını söyledi.

Türk, Erzurum, Bitlis, Ardahan, Ağrı, Kayseri ve Bursa'ya yarışmalara katılmak için gittiğini ve A milli sporcu olarak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) ve Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini bildirdi.

Yarıyıl tatilinde kayak kayma fırsatı

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek Başkent Millet Bahçesi'ne kaymak için gelen Zeynep Naz ve Işın kardeşlerin babası Mesut Çatan ise öğretmen tavsiyesi ve okulları Yeni Turan İlkokulunun sağladığı imkanlarla bu eğitime katıldıklarını kaydetti.

Baba Çatan, "Ben de sporcuyum ve çocuklarım da sporcu olsun istedim. Gayet başarılılar ve çok memnunum. Çocuklarım bu spora devam edecek ve diğer spor dallarına da göndereceğim." dedi.

Işın Çatan da Bolu Gerede'de kendi yaşıtları arasındaki yarışmada ikinci olduğunu belirterek, kayak takımlarıyla kaymayı çok sevdiğini ifade etti.

Kardeşi Zeynep Naz ise pistteki rampayı çıkarken çok zorlandığını dile getirerek, daha çok gayret göstereceğini ifade etti.

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Milli Sporcu, Kayak, Gümüş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kar yağışıyla beyaza bürünen Başkent Millet Bahçesi, kış sporu sevenlerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
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