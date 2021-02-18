Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı - Son Dakika

Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı

18.02.2021 11:20

Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı Yaşlı hastaların düşmesi ölüme sebebiyet verebilir Uzmanlar mecbur kalmadıkça don ve buzlanmanın olduğu soğuk havalarda dışarı çıkılmamasını öneriyor Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası etkili olan soğuk hava don ve buzlanmayı...

Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı

Yaşlı hastaların düşmesi ölüme sebebiyet verebilir

Uzmanlar mecbur kalmadıkça don ve buzlanmanın olduğu soğuk havalarda dışarı çıkılmamasını öneriyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası etkili olan soğuk hava don ve buzlanmayı beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda kayganlaşan zeminde düşmeye bağlı olarak kalça, el ve ayak kırıklarında artış gözlenirken uzmanlar özellikle yaşlıların bu havalarda sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıyla birlikte kayganlaşan zeminlerde özellikle yayaların düşmeye bağlı olarak kalça, el ve ayak kırıklarında da artış gözlendi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Aykut Özdemir, son bir haftadır düşmeye bağlı olarak kırık vakalarında artış olduğunu belirtti. Son günlerde yaşlı hastalarda düşmeye bağlı kırık şikayetlerinin arttığını kaydeden Özdemir, "Özellikle son bir haftadır hava şartlarındaki olumsuzluk sebebiyle karlanma, buzlanma çok arttı. Bu nedenle özellikle yaşlı hastalarımızda kalça kırıkları, el ve ayak kırıklarında çok fazla artış oldu vakalarımızda. Özellikle bu havalarda yaşlı hastalarımızın evden çıkmamasını öneriyorum. Özellikle kalça kırıkları bizim için yaşlı hastalarda sıkıntı teşkil ediyor" diye konuştu.

"Kalça çıkıkları ölümle de sonuçlanabilir"

Yaşlıların karlı ve buzlu havalarda evinden çıkmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, özellikle kalça çıkıklarının ölümle dahi sonuçlandığını söyledi. Özdemir, "Karlanma ve buzlanma Afyon'da çok fazla. Özellikle akşam vakitlerinde ve gündüz sabah erken vakitlerde yaşlı hastaların dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Hele ki bu Covid döneminde teması azaltmak babında ve travmayı azaltmak anlamında evden çıkmamalarını öneriyorum. Ev içindeki kazalarda da oda eşiklerine, banyo eşiklerinden atlarken çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Çünkü kalça kırıkları el bileği kırıkları, ayak bileği kırıkları gibi değil hastada ölüm ve ek hastalık risklerini arttırdığı için bizim için ve hasta için çok önemli oluyor. Bu dönemde mümkünse evden çıkmasınlar" dedi.

"Düşmeye maruz kalanlar acilen hastaneye gelmeli"

Düşmeye maruz kalan hastaların acilen 112'yi aramaları gerektiği uyarısında bulunan Özdemir, "Düşmeye maruz kalan hastalarımız hemen 112'yi arayıp acilen hastaneye getirilmeleri lazım. Bazı hastalarımızda kırık ve çıkıkçılara gitme olabiliyor, evde birkaç gün zaman kayıpları yaşanabiliyor. Bunlar hep hastalarda daha sonra sonuçlar doğuruyor o yüzden hiç beklemesinler, hiç kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmasınlar ambulansla hemen acil servisimize başvursunlar" diye konuştu.

Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı
Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı
Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı
Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı

Karahisar, 112, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kar yağışıyla birlikte düşmeye bağlı kırık vakaları da arttı - Son Dakika


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